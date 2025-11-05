De Rossi è arrivato a Genova: domenica esordio da… squalificato

05/11/2025 | 21:10:22

Daniele De Rossi è arrivato in serata a Genova, accolto in un albergo cittadino dal neo direttore sportivo rossoblù Lopez. Come anticipato ieri sera alle 23,05 da Sportitalia, il Genoa aveva deciso di procedere malgrado la vittoria (unica in campionato) del tandem Murgita-Criscito contro il Sassuolo. De Rossi esordirà domenica in Genoa-Fiorentina (ore 15), ma dalla tribuna perché deve scontare una squalifica che risale ai tempi della Roma.

Foto: sito Roma