De Rossi: “Dybala può giocare. Ghisolfi? Le prime impressioni sono positive. Champions? Difficile che l’Atalanta le perda entrambe”

Daniele De Rossi, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Prime impressioni suò nuovo ds? La Roma ha fatto un comunicato parlando del nuovo direttore sportivo, le prime impressioni sono buone. Abbiamo tanto tempo per parlare di mercato. Ma oggi parliamo della partita di domani. Paulo si è allenato con continuità e può giocare”.

Come sono andati gli ultimi sei mesi? Cosa ti hanno insegnato? “Mi hanno dato tanto e ricordato cose che già sapevo. Quando fai le cose fatte bene prima arrivano anche i momenti di difficoltà. Di sicuro mi hanno detto che siamo nel posto giusto io e il mio staff e siamo all’altezza. Il calcio è un libro che si scrive ogni giorno e fare un resoconto finale è complicato. La prossima stagione è fondamentale per me e per la Roma per ricreare qualcosa di molto grande”.

Domani la partita conta più per l’Empoli. Però è la partita degli adii per alcuni giocatori, farà cambi per questo motivo? C’è ancora speranza di vedere la Champions?

“Di vederla la vedo sicuro. L’ultima gara di campionato è sempre di addio per qualcuno. Abbiamo tanti prestiti e giocatori in scadenza, se dovessi vedere solo quello la formazione sarebbe già fatta. Forse andranno via anche chi non ha il contratto in scadenza e chi è in prestito può rimanere. Io devo fare una formazione che mi possa far vincere la partita. Ha più necessità di vittoria per l’Empoli, ma vogliamo fare una partita seria anche per tenere lontana la Lazio, per confermare questo trend che sta avendo questo campionato. basta vedere il Genoa che ci ha dato del filo da torcere ed è giusto. Faremo la nostra partita. Onestamente, è difficile che l’Atalanta non faccia punti per arrivare quarta. Sono proiettato su di noi per il prossimo anno, senza aspettare favori. Io avevo capito da un pezzo che non arrivavamo quinti e la sconfitta del Bologna non ci aiuta. In caso di Europa League ci faremo trovare degni, ci sono aspetti positivi”.

La prossima estate cosa si aspetta? Ha già in mente una preparazione? “Quando crei uno staff e sei alle prime armi lo devi compleatare con gente di esperienza. Il mio preparatore ne ha fatti una 30ina e mi affiderà a lui e al mio passato: so come ci si sente lavorando forte nelle varie parti del mondo. Ci baseremo su questo”.

Foto: sito Roma