De Rossi: “Donnarumma non ha limiti, può vincere il Pallone d’Oro”

Daniele De Rossi ha concesso una lunga intervista a SportWeek, ecco le sue parole sul successo azzurro a Euro 2020 maturato ai rigori: “La vita può cambiare con un solo tiro: siamo gli eroi del 2006 per un tiro avversario che ha preso la traversa interna. Non è accaduto nel 1994 per uno nostro calciato alto e abbiamo vinto gli Europei grazie ai rigori in semifinale e in finale”.

L’ormai ex membro dello staff di Mancini ha spiegato poi come in una situazione del genere contano la preparazione, l’abilità, la precisione, la freddezza. Ed è fondamentale avere in porta un muro come Donnarumma: “Per segnare a Gigio devi tirare benissimo e spesso non basta. Oggi è un portiere senza limiti, può raggiungere tutto, compreso il Pallone d’Oro. Governa la difesa, riprende il compagno se sbaglia e sta acquisendo le malizie e il carisma della coppia di killer che gli gioca davanti”.