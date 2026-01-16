De Rossi: “Dobbiamo stare attenti perché è una gara improntate. Cornet? Si è allenato oggi, speriamo stia bene”

16/01/2026 | 14:30:43

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Parma. Queste le sue parole:

“Arriviamo bene come nelle altre partite. Ho paura di queste partite a cui ci si arriva troppo bene, meno ansioso. Cerchiamo sempre in questi giorni di tenere alta la concentrazione. Siamo ancora lontanissimi dal nostro obiettivo. Abbiamo fatto un mini-filotto negativo dove abbiamo fatto risultati buoni ma non ci vuole nulla a tornare in un trend negativo contro un avversario che in casa ha fatto buoni risultati. Dobbiamo stare attenti perché è una gara improntate. Non è una finale ma ci arriviamo concentrati. Come sta Onana dopo la Coppa d’Africa? Onana è tornato, ha avuto un paio di giorni di influenza ma l’ho trovato bene. Fare i tornei internazionali con la propria Nazionale ti lascia qualcosa dentro. Cornet? Si è allenato oggi per la prima volta, ha qualità è un giocatore forte che ha avuto diversi infortuni in questo periodo. Speriamo stia bene. Noi dobbiamo fare delle scelte, non si può rimanere attaccati alla qualità del giocatore o a quello che vorremmo che fosse perché poi dopo c’è una realtà che parla quotidianamente”.

Foto: X Genoa