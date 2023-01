De Rossi: “Con Nainggolan mi sento costantemente, vediamo quello che succederà”

L’allenatore della SPAL, Daniele De Rossi, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Serie B da disputare contro il Cagliari ha rilasciato alcune parole su Nainggolan: “Della telefonata con Radja non parlo prima della partita. Con lui ci sentiamo in maniera costante a prescindere dal fatto che possa esserci un secondo fine. Non c’è nulla di ufficiale ed è meglio parlare della partita e dei giocatori che daranno la vita a Cagliari, poi vediamo quello che succederà. Speriamo bene”.

Foto: Instagram ufficiale Spal