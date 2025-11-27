De Rossi: “Con il Verona non sarà una passeggiata. Mercato? A gennaio qualcosa faremo”

27/11/2025 | 15:50:02

De Rossi ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Verona: “Chi pensa a una passeggiata, e a vedere il Ferraris in festa perché passeggeremo sopra l’ultima in classifica, si sbaglia di grosso. Questo ai ragazzi l’ho già detto, e penso che ne siano consapevoli. Il Verona sta vivendo un momento negativo in termini di risultati, ma saranno pronti a fare una gara tosta. Hanno però numeri molto chiari: ad esempio, in termini di occasioni create sono al sesto posto, e così anche come possesso palla. Senza contare che hanno due attaccanti molto forti. Parliamo di una squadra tosta, difficile da battere, che ha perso tante partite all’ultimo. Penso alla sfida con l’Inter, o a come ha messo in difficoltà la Roma. Mercato? Ne stiamo parlando col direttore. Mancano ancora cinque-sei partite prima di gennaio. Come tutte le altre squadre se c’è qualcosa da fare la faremo, c’è disponibilità da parte della società”.

foto x genoa