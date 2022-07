De Rossi compie gli anni e ringrazia la Roma: “Regalatemi una ventina di magliette di Dybala”

Daniele De Rossi, ex centrocampista e capitano della Roma, ha compiuto oggi 39 anni. L’ex centrocampista ha commentato su Instagram il post del club che ricordava il suo compleanno, con una battuta: “Grazie Roma, vi voglio bene e mi mancate tanto, per regalo mi mandate una ventina di magliette di Dybala per cortesia che qui pure se ho smesso mi continuano a chiedere le maglie come quando giocavo grazie”.

Foto: sito Figc