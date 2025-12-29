De Rossi: “Ci siamo ammosciati subito, e non va bene. Siamo stati poco in partita”

29/12/2025 | 23:45:43

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma.

Queste le sue parole: “Primo tempo brutto, neanche mi ricordavo i primi 10 minuti. Gli errori si fanno, ma poi serve una reazione, sta lì la differenza. Siamo stati poco in partita. Il secondo tempo va bene, ma era già andata ormai. Contro Atalanta e Inter stavo diversamente, oggi ci siamo ammosciati: è uscita fuori la differenza tecnica. Giocando al 99% percento contro la Roma prendi l’imbarcata: solo al 100% vinceremo tante partite”.

