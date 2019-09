De Rossi capitano anche da oltreoceano: chiamata a Bouah dopo il nuovo infortunio. La foto

La rivoluzione estiva in casa Roma, oltre al cambio di guida tecnica, ha portato movimenti significativi anche nello spogliatoio. Uno, quello dell’ex capitano Daniele De Rossi, era stato in realtà già stato assimilato dalla piazza giallorossa nella passata stagione. Il centrocampista, ora al Boca, non smette però di comportarsi da capitano neanche con l’Oceano Atlantico di mezzo. Alla mezzanotte italiana – come si evince dal telefono nella foto – il campione del mondo 2006 ha videochiamato il giovane terzino giallorosso Devid Bouah, infortunatosi ieri al crociato del ginocchio sinistro, stesso problema che lo aveva colpito all’altra gamba nella passata stagione costringendolo a mesi di stop. Nonostante gli undici mila chilometri, non c’è distanza che possa tenere De Rossi lontano dalla sua Roma e dai suoi compagni giallorossi.

Foto: forzaroma.info