De Rossi: “Bella vittoria, ma non è stata una grande prestazione. Leali resta con noi”

12/01/2026 | 21:05:39

De Rossi ha commentato a Dazn la vittoria del Genoa sul Cagliari: “Non è stata una grande prestazione, devo essere onesto, però la squadra ha tenuto botta anche nei momenti in cui le cose non andavano e si sentiva il peso dei punti contro una diretta concorrente. Le grandi prestazioni durano novanta minuti. Ci siamo coperti, poi nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Leali? Rimane nella nostra rosa, ma abbiamo fatto una scelta che speriamo sia giusta. Lui è un ragazzo fantastico e stasera l’ha dimostrato nuovamente. Il 3-0 è esagerato per quanto si è visto in campo, forse stasera è girato qualcosa grazie a Colombo che ho lanciato alla Spal. La sua esultanza alla Riquelme con le mani alle orecchie? Anche dalle mie parti qualcuno esultava così quando segnava nei derby. Lorenzo ha tutto per fare bene”.

foto x genoa