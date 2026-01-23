De Rossi: “Baldanzi? E’ un ragazzo a cui tengo, vedo tantissimo in lui”

23/01/2026 | 14:18:10

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domenica contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Come arriviamo alla gara? I punti danno sicurezza. Abbiamo lavorato nella maniera corretta, c’è l’umore giusto e l’entusiasmo. Dobbiamo stimolarlo ma c’è anche grande attenzione contro un avversario forte. Cosa può dare Baldanzi? A questo punto poco perché è ancora infortunato. Non lo abbiamo ancora ufficializzato. E’ un ragazzo a cui tengo, vedo tantissimo in lui ma ad oggi non è ancora un giocatore del Genoa. Mi concentro su chi, spero, domenica ci faccia vincere la prossima partita”.

Foto: X Genoa