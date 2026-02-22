De Rossi: “Baldanzi è sottovalutato in Italia. Norton-Cuffy? Non l’ho visto preoccupato”

22/02/2026 | 15:03:02

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Baldanzi? La valutazione è positiva, sono contento per lui: è un ragazzo meraviglioso, che sta sbocciando. Secondo me è un talento sottovalutato in Italia, alla Roma l’avevo preso come vice Dybala ma in Spagna giocherebbe da mezzala e noi dobbiamo farlo giocare lì chiedendogli anche sacrificio e rincorse. La squadra mi rappresenta per l’impegno che ci mette e per come si aiutano, i giocatori nuovi sembra che siano qua da tempo e si sono inseriti bene con l’aiuto dei vecchi. Le condizioni di Norton-Cuffy? Non lo so, ma non l’ho visto preoccupato. Non aveva l’atteggiamento di chi si è fatto molto male. Gli applausi gli hanno fatto da analgesico”.

Foto: X Genoa