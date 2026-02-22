De Rossi: “Baldanzi e Messias sono giocatori forti e devono stare in campo”

22/02/2026 | 15:13:07

Il tecnico del Genoa, Daniele De Rossi, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Torino. Queste le sue parole:

“Baldanzi e Messias? Nel calcio è importante schierare giocatori forti. La tecnica ti dà la soluzione ma l’importante è che poi ci sia la disponibilità e Baldanzi e Junior lo hanno fatto. La direzione che voglio prendere io è farli giocare insieme. Ora non è possibile perché non so se entrambi hanno i 90 minuti perché sarebbero due cambi. Sono però giocatori forti e i giocatori forti devono stare in campo. Come ho vissuto questa domenica? Ero tesissimo. Non che ci tenessi di più di altre gare o che oggi siamo salvi. Ci tenevo tantissimo, ero contento dopo il primo tempo. L’espulsione ha fatto credere che la partita fosse finita e nel secondo tempo ho visto i ragazzi più leggeri. E non mi è piaciuto. Onestamente, io l’atmosfera me la godo sempre, la Nord e lo stadio. Non penso che il Torino sia più scarso di noi, penso che Baroni sia un allenatore molto più esperto di me nel navigare in queste acque. Quello che abbiamo più del Toro è l’entusiasmo, ci sono malumori mentre noi siamo in 50 contro lo staff e 30mila persone ed è dura giocare contro 30mila persone”.

Foto: X Genoa