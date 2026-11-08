De Rossi avverte il Genoa: “Mai abbassare la guardia, il pericolo è dietro l’angolo”

08/11/2026 | 14:39:13

L’allenatore del Genoa De Rossi ha parlato cosi prima della partita contro il Milan ai microfoni di DAZN: “Baldanzi due settimane fa è stato il migliore in campo e oggi parte dalla panchina, questo fa capire la competitività della rosa che ho il piacere di allenare. E’ stata una scelta tattica: oggi avevo bisogno di inserire fisicità e centimetri in tutte le zone del campo perché Milan e Lecce sono statisticamente le squadre più pericolose sulle palle inattive. Ho scelto Messias e Vitinha dietro la punta perché in questo momento della stagione sono calciatori difficilmente sostituibili. Ma ho frecce pronte a essere scoccate anche dalla panchina, nell’epoca dei cinque cambi e col tempo effettivo rispettato maggiormente grazie alle nuove regole possiamo sfruttare al massimo le sostituzioni e sono contento che i calciatori mi mettano costantemente in difficoltà nelle scelte. Un anno qui? Ho imparato tante cose, soprattutto che il momento più difficile può arrivare domani e dunque non dobbiamo mai accontentarci perché basta una partita storta per ritrovarsi nelle zone basse della classifica. Il calcio vive di episodi e momenti e non bisogna mai perdere la lucidità”.

foto: x Genoa