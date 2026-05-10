De Rossi: “Atteggiamento importante nonostante fossimo salvi da 20 giorni”

10/05/2026 | 17:40:06

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato dopo lo 0-0 di Firenze.

Le sue parole: “L’attacco? Si è mosso bene, cercando la profondità senza palla. Non siamo stati bravissimo a servire i nostri attaccanti, ma il campo era lento e la gara era difficile. Meglio nella ripresa, e di base credo sia stata una partita serie. Non è facile mantenere questo atteggiamento quando si è salvi da 20 gironi”.

Le da fastidio non sapere quando giocare ancora la prossima giornata? “Non lo sa nessuno, siamo tutti sulla stessa barca. Proprio perché siamo in Itala è bene lasciare la contemporaneità, visti i retro pensieri. Adesso darò ai ragazzi due giorni liberi”.

Foto: X Genoa