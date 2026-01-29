De Rossi: “Amorim? Volevo un giocatore come lui. Baldanzi comincia la riabilitazione, non so quando tornerà”

29/01/2026 | 15:30:32

Il tecnico del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in conferenza alla vigilia della partita contro la Lazio: “Alla mezz’ora di Genoa-Verona eravamo 0-1 ed eravamo ultimi in classifica. E non ho mai smesso di dirgli che in poche gare sarebbe cambiato tutto. Ora se pensassero che fosse finita, che siamo salvi saremmo e sarebbero degli stupidi e mediocri. E sono sicuro che non lo siano. Ma come siamo arrivati in questa posizione che ci fa stare un pochino più tranquilli in tre-quattro partite è un attimo a tornare giù. I ragazzi mi sembrano consapevoli di che potenziale abbiano. Come sta Baldanzi? Ricomincia la fase di riabilitazione perché ha avuto un piccolo infortunio a Roma e nel suo ultimo allenamento a Trigoria una piccola recidiva. Non è stata un’altra lesione ma un piccolo riacutizzarsi del suo problema. Non ho di preciso in testa quanti giorni serviranno ancora. E’ un giocatore che si deve adattare al nostro calcio ma se penso ad un giocatore che potrei allenare penso a lui. Volevo un centrocampista diverso per dinamismo e geometrie”.

foto x genoa