De Rossi alla vigilia del Milan: “Chiedo crescita e ambizione, ma restiamo con i piedi per terra”

06/11/2026 | 13:40:45

In vista della sfida del Ferraris di domenica 8 novembre alle 15:00 contro il Milan, l’allenatore del Genoa Daniele De Rossi ha parlato in sala stampa per analizzare il momento della squadra rossoblù e presentare i temi della gara. Reduce da una settimana perfetta caratterizzata dai successi contro Venezia, Juventus e Lecce, il tecnico ha evidenziato l’importanza del lavoro svolto in questi giorni: “Ci ha dato un po’ più di tempo per preparare la partita, un piccolo vantaggio in più rispetto al Milan. Abbiamo spinto un pochettino mentre la settimana scorsa abbiamo gestito i carichi. Siamo andati un po’ più nel profondo per analizzare quello che vogliamo fare e quello che abbiamo fatto. È questo il momento in cui le cose vanno analizzate, quando le cose vanno molto bene o molto male, e con un po’ di tempo in più abbiamo toccato questi aspetti.” De Rossi ha poi sottolineato la mentalità da mantenere all’interno del gruppo, invitando l’ambiente a coltivare l’ambizione senza però perdere l’equilibrio: “Chiedo una crescita costante dell’ambizione da parte di tutti, ma allo stesso tempo dobbiamo fare attenzione a non montarci la testa. Stiamo facendo un percorso importante, ma il campionato è lungo e ogni partita nasconde insidie enormi.”

Foto: x Genoa