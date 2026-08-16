De Rossi: “Abbiamo reagito da squadra, non è scontato battere una squadra di B”

16/08/2026 | 22:05:37

Daniele De Rossi ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Genoa sull’Ascoli: “Mi è piaciuta la reazione della squadra e la serietà, soprattutto per il modo in cui sono state eseguite le corse e i recuperi richiesti. Siamo andati in difficoltà, ma abbiamo avuto la forza di rimettere la partita sui binari giusti. Ho apprezzato anche il comportamento dello stadio, senza mugugni o particolari pressioni. Abbiamo fatto diverse cose che avevo chiesto alla squadra. Non mi è piaciuto, invece, il momento in cui ci siamo abbassati troppo: avremmo dovuto mantenere maggiormente il baricentro alto e cercare di essere più pericolosi. È una vittoria importante, anche se non è scontato che una squadra di Serie A riesca a superare una formazione di Serie B”.

foto x genoa