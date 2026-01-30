De Rossi: “Abbiamo giocato meglio della Lazio. Perdere al 100′? Mi darebbe fastidio contro chiunque”

30/01/2026 | 23:18:58

De Rossi ha parlato a DAZN dopo la sconfitta del Genoa contro la Lazio: “Come accetto questo risultato? Fa parte del calcio di oggi, fa parte di queste sorprese che arrivano da fuori, lo accetti. C’è rammarico ma c’è anche lucidità. Oggi abbiamo giocato alla pari se non meglio della Lazio. Sono contento della prestazione dei ragazzi anche se torniamo a perdere punti al 100esimo minuto ma il calcio è questo. Dobbiamo accettare anche che diventa complicato difendere e giocare, dovremo lavorare tantissimo su questo. A parte l’ultimo episodio quella di oggi era una gara che avremmo portato a casa meritatamente. Perdere contro la Lazio al 100’? Mi da fastidio perdere al 100esimo contro chiunque, un punto sarebbe stato importante per la classifica. Io indosso e difendo i colori del Genoa poi quella che è stata la mia carriera la sento pochissimo ora”.

foto sito genoa