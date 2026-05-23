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De Rossi: “A Lecce per rispettare il campionato. Non faremo una scampagnata”

23/05/2026 | 13:30:08

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Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lecce.
Le sue parole: “Io voglio una prestazione non per causare la retrocessione di nessuno. Le retrocessioni penso siano una causa di un percorso lungo 38 giornate. Andremo con grande rispetto del campionato, e quando dico così lo dico per rispetto della Cremonese e del Lecce. Sappiamo cosa si prova quando si sta in bilico fra una grande gioia e una grande delusione. Andremo lì a fare una grande partita senza pensare al fatto che loro sono ‘disperati’, ma come lo eravamo noi. Non guarderò nemmeno i rapporti, che sono forti, che ci sono fra me e alcuni del Lecce”.

Masini? “E’ un giocatore che fa giocare bene chi ha vicino. E’ un giocatore che ti fa attaccare e ottenere azioni offensive. E’ un giocatore importantissimo per noi, ha giocato partite decisive. Nell’ultima gara avrei voluto farlo entrare però non volevo sostituire Amorim dopo l’errore. E ho cambiato le idee in corsa. E’ un giocatore importante che rimarrà con noi e sarà importante ma non ha meno qualità di altri, ha caratteristiche diverse. Ci fa bene e ci aiuta. In una rosa è importante che tutti i giocatori non siano uguali”.

Come ci arriva la squadra dal punto di vista fisico? Ekuban e Norton-Cuffy? “Fisicamente non siamo nel nostro miglior momento di forma. Abbiamo tanti acciacchi. Ieri si è aggiunto Ekhator per una botta al metatarso. C’è qualche febbricitante, qualche infortunio pregresso e a qualcuno a cui darò riposo perché ha il Mondiale. Non è il nostro miglior momento di forma, ci sta a fine anno, ma le motivazioni sono le stesse per vedere se il trend è ripreso. Non faremo una scampagnata di fine anno e metteremo in campo una formazione seria e competitiva e poi quello che sarà il verdetto finale”.
Foto: X Genoa