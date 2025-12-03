De Roon: “Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse”

03/12/2025 | 18:41:35

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Genoa. Queste le sue parole:

“Stiamo mantenendo sempre la stessa intensità degli altri anni. Noi cerchiamo sempre di fare goal dimostrando continuità e sempre voglia di vincere nonostante le difficoltà. Quanta voglia c’è di vincere la Coppa? Molta. Vogliamo portare a casa questo trofeo dopo tante finali perse: ci ha detto questa cosa anche il mister, e il nostro obiettivo è quello. L’aria nello spogliatoio? Positiva. Siamo una rosa ampia e competitiva dove abbiamo bisogno di tutti. C’è un calendario lungo e difficile, ma possiamo farcela con l’unione di tutti”.

Foto: Instagram De Roon