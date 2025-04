De Roon: “Vittoria fondamentale. Ora devono rincorrere le altre”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Bologna.

Queste le sue parole: “Finalmente sono qui dopo una vittoria, siamo partiti molto forte, l’intensità che abbiamo messo in campo oggi il primo tempo è stato superiore rispetto a quanto fatto a Bologna, ci ha portato fiducia, abbiamo fatto una partita di livello contro una squadra molto forte. Abbiamo lavorato tanto come sempre, l’aspetto mentale è stato fondamentale, ci siamo detti che non possiamo sparire rispetto quello che abbiamo fatto in 3-4 mesi. Non ho visto un crollo – ha ribadito -, quello che non mi piaceva era la reazione dopo il gol preso, quando non siamo stati in grado di reagire. Ci siamo parlati, ci siamo detti che dobbiamo stare uniti anche dopo un gol preso o un episodio sfavorevole e credo che si parte sempre con la maglia da sudare. Ci abbiamo sempre messo l’anima, l’intensità. Oggi gli attaccanti hanno pressato bene e questo rende tutto più facile per i centrocampisti. Oggi però eravamo più preparati e più pronti anche a fare quei piccoli falli che ti possono aiutare. Vittoria fondamentale, rimaniamo davanti a tutti e ora devono rincorrere loro. Se avessimo perso oggi, ci sarebbe stata un po’ di difficoltà. La vittoria ci dà fiducia e un segnale: noi non molliamo mai. Preferiamo il terzo posto al quarto e vogliamo stare davanti a tutti”.

Foto: Instagram De Roon