De Roon: “Tornare a giocare in Champions sarebbe bello. Vincere un trofeo sarebbe qualcosa di speciale”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo il pari con il Milan.

Queste le sue parole: “Adesso ci sono queste partite dove se esci bene punti sulla Champions, proviamo a fare il massimo. Siamo contenti del punto conquistato, sarebbe bello tornare a giocare in Champions. Non ci sono parole per un trofeo, la coppa è un obiettivo. Vincere un trofeo sarebbe un qualcosa di speciale”.