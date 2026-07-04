De Roon sull’eliminazione al Mondiale: “Una enorme delusione da cui non mi sono ancora ripreso”

04/07/2026 | 13:37:30

Il centrocampista dell’Atalanta e della Nazionale olandese Marten De Roon, ha parlato tramite un post sul suo profilo Instagram delle sensazioni provate a seguito dell’eliminazione ai sedicesimi. Queste le sue parole:

“E poi improvvisamente scrivi queste parole da casa e devi iniziare a cercare vacanze, mentre non hai assolutamente voglia di farlo. In TV e sui social cerchi di evitare in qualche modo il Mondiale. Per fortuna le partite sono per lo più di notte e quindi non me ne accorgo troppo.

Quello che era iniziato come una grande sorpresa e soprattutto come gioia per essere stato parte della squadra che andava al Mondiale, è finito come una enorme delusione da cui non mi sono ancora del tutto ripreso.

Io, noi, eravamo convinti che questa fosse la squadra che ce l’avrebbe fatta. Per la prima volta campioni del mondo. Paesi Bassi. Dove la fiducia e lo spirito di squadra sono cresciuti nella fase a gironi, con buone prestazioni, un calcio dominante, ma soprattutto tanti gol. E poi all’improvviso una fine così brusca. Incredulità: ancora una volta non abbiamo rispettato le aspettative nostre e di molti altri.

Non volevamo ancora tornare a casa. Questo vale forse per ogni squadra al Mondiale, ma non avrebbe dovuto essere già finita. La “oranje walk”, il bus arancione: avevano ancora diverse città negli Stati Uniti da visitare.

Inoltre se ne va l’allenatore, che ha significato molto per me. Non solo nella sua prima esperienza, ma anche questa convocazione per andare al Mondiale ha reso il nostro legame ancora più forte.

Sono estremamente grato all’allenatore, ai ragazzi, allo staff e al pubblico olandese per l’incredibile supporto”.

Foto: Instagram de Roon