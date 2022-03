De Roon su Malinovskyi e Miranchuk: “Complesso aiutarli. C’è sofferenza”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa così della situazione che riguarda Malinovskyi e Miranchuk: “È normale che ci sia sofferenza. Ruslan ha la sua famiglia lì, ci sono sempre notizie difficili, è complicato staccare nello spogliatoio. Noi proviamo ad aiutarli, ma è davvero complesso, noi che abbiamo la famiglia in altri paesi non possiamo nemmeno immaginare tutto ciò”.

FOTO: Twitter Atalanta