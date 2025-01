De Roon: “Siamo cresciuti, siamo più pronti sia come squadra che individualmente”

Alla vigilia della semifinali di Supercoppa contro l’Inter, insieme a Mister Gasperini, ha parlato de Roon, centrocampista dell’Atalanta. Queste le sue dichiarazioni:

È una sfida che si concentrerà a centrocampo? “Io credo che non è solo il centrocampo, affrontiamo la squadra più forte del campionato italiano. Sarà una sfida ad alta intensità, dobbiamo cercare di fare il nostro gioco e non far giocare i loro giocatori che hanno tanta qualità”.

Hai parlato con De Vrij e Dumfries? “Ci sentiamo ogni tanto, prima di questa partita non ci siamo parlati. Ci conosciamo bene, ma non abbiamo ovviamente preparato questa partita insieme”.

Dopo Dublino hai un conto in sospeso con le finali, ti piacerebbe alzarla in campo? “Per fortuna la squadra si è presentata comunque abbastanza bene… Certo, mi piacerebbe tanto vincerla in campo”.

Dall’ultimo precedente in cosa siete cambiati? “Siamo cresciuti, siamo più pronti sia come squadra che individualmente. Lì eravamo anche in difficoltà in difesa, ora i nuovi si sono inseriti bene e abbiamo preso le misure negli ultimi mesi. Abbiamo fatto una striscia importante, credo che per noi sia importante misurarci domani con l’Inter e vedere dove siamo dopo questi tre mesi molto positivi”.

Wijnaldum gioca in Arabia. Ci hai parlato? “Ho parlato qualche volta con lui, è contento e dice che si vive bene. Per quanto mi riguarda, penso sia un campionato che stia crescendo: lo seguo perché sono arrivati giocatori importanti di recente. Per me stesso non ho ancora mai pensato a venire qui, sono molto felice all’Atalanta: stiamo facendo cose molto belle, ho rinnovato il contratto, l’Italia e l’Atalanta sono la mia casa. Mai dire mai nella vita e nel calcio, però per il momento non penso a venire qui perché sono felice dove sono”.

Giochi tantissimo, uno di quelli che ha giocato di più, chiedi riposo ogni tanto?

“Se il mister mi fa riposare troppo mi incazzo. Ho riposato la settimana scorsa perché ero squalificato: è abbastanza per un po'”.

Quanto è importante per voi essere qui e alzare la fanbase? “Stiamo facendo tante finali, giocando in tutta Europa e ora anche in Arabia Saudita. Non so quanto possa crescere la tifoseria, ma vogliamo rendere orgogliosi i tifosi dell’Atalanta in tutto il mondo”.

Foto: instagram de Roon