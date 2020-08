De Roon: “Se vinciamo la Champions offro la pizza a mille persone”

Sarà la sfida dell’anno quella di domani dell’Atalanta contro il Psg in Champions. Dopo le parole di Gasperini in conferenza stampa, pronto a giocarsela con carica ed entusiasmo, la ventata di ottimismo che si respira in casa orobica viene confermata anche da De Roon, pronto a ribadire una scommessa lanciata qualche mese fa a margine dell’incontro con i giornalisti: “Se vinciamo la Champions faccio la pizza per più di mille persone, anche per più di mille persone. Altrimenti vorrà dire che ci riproveremo l’anno prossimo”, ha promesso il calciatore sorridendo.

Fonte: Twitter