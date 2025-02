De Roon: “Scudetto? Non lo guardiamo. Le prestazioni ci sono, mancano i risultati”

Marteen de Roon, centrocampista dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando del match contro il Bologna: “È un momento delicato per tutti gli infortuni. È un gran dispiacere, soprattutto per Gianluca (Scamacca, ndr) che è appena tornato. Ha lavorato 6 mesi per esserci in questa stagione, poi lo perdi subito… È un dispiacere enorme. Per il resto le prestazioni ci sono, mancano i risultati, facciamo tanti pareggi e vogliamo tornare a vincere. In Coppa Italia, dove giochiamo una partita secca, penso sia il momento giusto per farlo”.

Su Maldini e Posch: “Ho visto Maldini negli ultimi giorni, ci siamo parlati un pochino e gli ho spiegato un po’ come funziona. Mi sembra un ragazzo con tanta voglia di fare. Posch è appena arrivato, gli ho detto: ‘Ciao’. Nei prossimi giorni e nelle prossime settimane lo faremo sentire a casa”.

Su Scamacca: “Gli ho mandato un messaggio stamattina perché ci siamo accorti che aveva un brutto infortunio. Adesso dobbiamo capire un po’ meglio come sta. Dopo 6 mesi di lavoro intenso, nei quali lo abbiamo visto qua tutti i giorni con preparatori, fisioterapisti e dottori, è un momento molto difficile per lui. Lo supportiamo e lo aspettiamo forse per le ultime settimane della stagione o per la prossima”.

Poi ha proseguito: “Tante partite pareggiate negli anni precedenti le avremmo perse. Contro il Torino ci è mancato un po’ di lucidità davanti, ma abbiamo fatto nuovamente una grande gara, loro hanno fatto un tiro in porta… La Champions porta sempre anche energia. Se riesci a pareggiare a Barcellona ti dà fiducia, energia, voglia di dimostrare anche in A e in Coppa Italia che possiamo fare grandi cose. Il Bologna è una grande squadra, sta viaggiando bene. Il loro allenatore ha fatto un ottimo lavoro, soprattutto negli ultimi mesi, ma noi saremo pronti ad affrontarli. Vogliamo vincere, la Coppa Italia è sempre stato un nostro obiettivo”.

Infine: “Non guardiamo allo Scudetto, credo che siamo anche lontani, guardiamo noi stessi, soprattutto perché gli ultimi risultati non sono stati di alto livello… Pensiamo partita per partita, ne arriveranno tante. Dobbiamo tornare a provare a fare un filotto di vittorie, poi vedremo”.

Foto: Instagram De Roon