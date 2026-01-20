De Roon: “Raspadori ci ha fatto un’ottima impressione, siamo tutti felici del suo arrivo”

20/01/2026 | 18:13:24

Intervistato da AS, De Roon ha parlato del nuovo acquisto dell’Atalanta Giacomo Raspadori: “Ci ha fatto subito un’ottima impressione; è molto bravo, si muove molto bene tra le linee. È un ragazzo che ha voglia di lavorare, sa tirare con entrambi i piedi. Ha così tante qualità, può darci una mano. Tutti i giocatori sono molto contenti del suo arrivo. Conosciamo l’identità unica dei nostri avversari e li rispettiamo molto. Non hanno mai cambiato la loro filosofia, secondo me è bellissima. Non sarà una partita facile. Conosciamo bene la nostra posizione in Champions League e vogliamo rimanerci. Vogliamo puntare a un piazzamento tra le prime otto. Sappiamo che non sarà facile; sarebbe un grande traguardo per una squadra come la nostra”.

Foto: Instagram De Roon