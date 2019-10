Nelle recenti uscite della Nazionale olandese, il ct Koeman ha spesso tenuto fuori un giovane prospetto come Donny Van de Beek, messosi in mostra nella scorsa Champions League ed entrato nei radar di club blasonati come il Real Madrid, mentre ha concesso maggiore spazio ad altri come Marten De Roon dell’Atalanta. Questa scelta, dettata probabilmente anche a questioni di equilibrio, non è stato facilmente digerita dall’opinione pubblica olandese. Questionato a riguardo da Algemeen Dagblad, però, il mediano orobico ha avuto la risposta pronta: “Io sono un tipo di giocatore che non si vede molto nei Paesi Bassi. Molti ragazzi si allenano nelle migliori squadre, dove la seduta si concentra sul possesso e sulla tecnica con la palla. Non è questa la mia forza. È un po’ come paragonare le mele alle pere. In Italia, per esempio, la gente non capisce perché uno come De Vrij stia sempre in panchina con la nostra Nazionale. Secondo l’opinione pubblica italiana, un difensore forte come Stefan dovrebbe sempre giocare“.

Foto: Zimbio