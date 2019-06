De Roon: “Ora penso alle vacanze, ma non vedo l’ora di giocare la Champions con l’Atalanta”

Il centrocampista dell’Atalanta, Marten de Roon è stato intervistato da Sport Mediaset dopo la sconfitta contro il Portogallo in Nations League ieri sera: “Siamo un po’ delusi dopo questa sconfitta, abbiamo perso la finale. Finora avevamo giocato una grande Nations League battendo big del calibro di Francia, Germania e Inghilterra. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte e siamo davvero dispiaciuti. Vogliamo tornare protagonisti in campo europeo”. Sulla’Atalanta: “Prima le vacanze, la stagione è stata lunghissima ed è iniziata a luglio coi preliminari. Poi penserò a una grande stagione con l’Atalanta. C’è la prima Champions della storia nerazzurra e non vedo l’ora di giocarla”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta