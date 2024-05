De Roon: “Non potrò giocare gli Europei”

Marten de Roon salterà gli Europei. Il centrocampista dell’Atalanta, alle prese con una lesione muscolo-fasciale del bicipite femorale sinistro, non recupererà in tempo per potersi unire alla Nazionale olandese. Ad annunciarlo è stato lo stesso giocatore sul proprio profilo X: “Non riesco a immaginare di aver avuto una settimana nella mia carriera, o nella mia vita, che abbia avuto così tanti alti e bassi. Ho perso la Coppa Italia, non ho potuto giocare la finale, ho vinto l’Europa League. In quell’ultimo stato di euforia ho passato molto tempo con lo staff medico: non potrò giocare gli Europei”.

Foto: Instagram De Roon