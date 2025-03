De Roon: “L’Inter è la squadra più forte del campionato. Scudetto? Proveremo a crederci”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inter.

Queste le sue parole: “L’Inter è la squadra più forte del campionato, possono creare sempre le occasioni, noi siamo andati al massimo pressando forte, ci eravamo preparati bene, dopo l’occasione di Thuram abbiamo creato anche noi, siamo stati meno pericolosi del solito ma la gara era in equilibrio”, analizza la sconfitta il capitano dell’Atalanta Marten De Roon in conferenza stampa, “Dopo l’episodio dall’angolo, del gol, si sono chiusi e hanno migliorato nelle ripartenze, micidiali, noi ci abbiamo comunque creduto tenendo fino all’espulsione e al 2-0, che ha complicato tutto”.

Il centrocampista ha poi parlato dell’ottava sconfitta consecutiva contro i nerazzurri: “Non credo sia psicologico, l’Inter è forte, difende bene, si chiude bene, fatichiamo a trovare l’appoggio nella loro area, è difficile anche subito dopo la partita, dobbiamo trovare qualcosa per fargli male. Scudetto? Dobbiamo per forza crederci ma credo che la favorita sia l’Inter, ora guardiamo noi stessi per stare vicino, possiamo sognare sempre, sarà dura però che loro perdano più di due gare. L’espulsione di Ederson? Ero molto vicino, c’era un fallo su Ederson, non ho capito perché è stato ammonito, poi però Ederson l’ha applaudito, ma sulla prima non ho capito. In trasferta facciamo benissimo, non so spiegarmelo, dobbiamo analizzarla questa differenza, di sicuro le squadre qua si chiudono di più”.

Foto: sito Atalanta