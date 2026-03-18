De Roon: “Le squadre italiane devono imparare tanto dalle big europee. Kane faceva anche il terzino”

18/03/2026 | 23:21:49

De Roon ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “E’ un grande traguardo, 435 sono tante partite. Non voglio smettere, voglio continuare. E’ un grande onore aver giocato così tante partite. Come squadre italiane dobbiamo imparare tanto. In casa abbiamo provato a fare pressing, oggi ci siamo abbassati e ci hanno fatto 4 gol lo stesso. In campionato questo ci può dare qualcosa, abbiamo giocato contro un avversario pazzesco. Noi squadre italiane dobbiamo imparare da queste squadre nei movimenti e nella velocità. Noi siamo statitici e tattici. Kane ha giocato anche da terzino, ha corso tantissimo. Per me sono i favoriti per la Champions, sono impressionato. Hanno tutto eppure mancavano dei giocatori oggi come Musiala, Olise e Kimmich”.

Foto: Instagram De Roon