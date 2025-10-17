De Roon: “L’affetto di questa piazza è straordinario. La serata di Dublino il punto più in alto del club”

17/10/2025 | 23:32:30

Il capitano dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato a margine della festa dei 118 anni del club bergamasco: “L’affetto della gente di Bergamo e dei tifosi dell’Atalanta è qualcosa di straordinario. Ci siete sempre e in tanti e questa è la serata giusta per festeggiare il punto più alto nella storia del club. Il trofeo che abbiamo vinto a Dublino è stato qualcosa di meraviglioso. Con noi quando ci siete voi è come se ci fosse un altro uomo in campo”.

Foto: Instagram De Roon