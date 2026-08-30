De Roon in arrivo: è un fedelissimo di Gasp. I retroscena su André e Rios

30/08/2026 | 08:45:30

Marten De Roon è un fedelissimo da sempre di Gasperini, i suoi spazi si stavano restringendo sempre più dopo l’arrivo di Kessie a Bergamo, così la Roma ha deciso di procedere. Operazione a costi minimi, alle 12,10 il centrocampista sarà nella Capitale pronto per i passaggi formali burocratici. La cessione di El Aynaoui al Lipsia ha permesso di creare idealmente una staffetta: esce uno specialista che voleva avere più spazio, entra De Roon che sarà utile nelle rotazioni. La Roma non ha trattato André del Wolverhampton, più che altro proposto da intermediari senza alcun margine di manovra. E la trattativa per Rios, un pallino da sempre di Gasp, mai ha avuto un abbozzo o un mezzo punto di partenza proprio perché i giallorossi avevano deciso di dedicare all’esterno offensivo l’ultimo – eventuale – importante esborso.

Foto: Instagram De Roon