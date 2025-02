De Roon: “Il rigore? Immagini chiare. Ma è inutile parlarne. Prestazione non all’altezza, testa al ritorno”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Sky dopo la sconfitta in Belgio.

Queste le sue parole: “Inutile parlare, chi segue il calcio sa che non è rigore. Lasciamo stare, dobbiamo guardare alla nostra prestazione che non è stata di alto livello. Meglio nel secondo tempo, sembravamo un po’ stanchi e questa è l’analisi che dobbiamo fare per migliorare e provare a passare il turno”.

Cosa vi ha sorpreso? “L’aggressività e anche la freschezza, loro sono preparati bene hanno giocato molto di prima. Nel secondo tempo abbiamo preso un po’ le misure e creato un’occasione con Samardzic, ma siamo stati per quasi tutta la partita in difficoltà”.

Qualcuno non ha svolto il suo compito?

“In campo è difficile da vere cosa fanno i compagni. Loro sono partiti molto aggressivi, lì devi alzare la pressione e noi abbiamo avuto difficoltà. meglio nel secondo tempo, ma non è l’Atalanta che conosciamo e la nostra solita pressione, Siamo stati un po’ lenti, questo può avere tante spiegazioni e dobbiamo migliorarlo”.

Cosa vi siete detti con Hayen?

“Era arrabbiato con un giocatore dopo il rigore, poi sono intervenuto ma è tutto ok”.

Foto: sito Atalanta