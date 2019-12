De Roon: “Il giorno più bello della mia vita. Chi vorrei agli ottavi? Magari il Barça”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato così in zona mista dopo la vittoria contro lo Shakhtar e la conseguente qualificazione agli ottavi di Champions: “Dico davvero grazie a tutti e alla squadra. I ragazzi sono stati straordinari, è una grande impresa anche questa e non ci credo ancora. Ci abbiamo sperato fino alla fine, disputando una grande gara col City e contro la Dinamo Zagabria. Abbiamo meritato questo secondo posto, questa sera abbiamo fatto la storia. Penso sia la giornata più bella della mia vita. Chi vorrei incontrare agli ottavi? Ancora non ho pensato… Magari il Barcellona”.

Foto: Twitter ufficiale Atalanta