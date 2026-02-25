De Roon: “Il Dortmund? E’ una squadra forte, vorranno vincere e non difenderanno il risultato”

25/02/2026 | 18:03:06

Il capitano dell’Atalanta, Marten De Roon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita del match contro il Borussia Dortmund. Queste le sue parole:

“Cosa dobbiamo migliorare rispetto all’andata? Un paio di cose, soprattutto meno palle perse. Abbiamo perso un paio di palloni in cui siamo andati in difficoltà, dovremo essere più aggressivi e più intensi, con un miglior possesso palla. Che Dortmund mi aspetto? E’ una squadra forte, una rosa molto forte. Vorranno vincere, non difenderanno il risultato e noi dovremo essere al meglio provando a spingere insieme al pubblico. Servirà anche un po’ di fortuna, ma anche coraggio per fare almeno un gol all’inizio”.

Foto: Instagram De Roon