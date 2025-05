De Roon: “Grande emozione. Arrivare in Champions non è una cosa scontata”

12/05/2025 | 23:58:54

Marten De Roon, capitano dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro la Roma e la qualificazione in Champions.

Queste le sue parole: “Mi sono pure un po’ emozionato, perché non è scontato che l’Atalanta per la quinta volta in sette anni va in Champions, è stato un anno straordinario: per un momento ho sognato anche lo scudetto ma arrivare davanti a società come Juve, Fiorentina, Milan, Roma e Lazio confermando il terzo posto con due giornate di anticipo vuol dire che abbiamo fatto le cose molto bene e sono orgoglioso di questa squadra”.

Cosa hai detto in cerchio alla fine della partita? “Abbiamo festeggiato tutti insieme, nello spogliatoio ho detto un paio di parole insieme al mister e al presidente: questo è un risultato meritato. Sulemana che si è allenato tutto l’anno non si è mai lamentato e oggi entra per segnare il gol decisivo, vuol dire tanto: sono veramente orgoglioso di questi ragazzi”.

Il recupero su Soulé ha mandato in delirio lo stadio… “Non è mai facile giocare in un altro ruolo, soprattutto a sinistra però è andata bene e questo episodio dimostra la mia forza. Io non mollo mai, sono riuscito a prendere la palla in un momento di difficoltà. So come la gente di Bergamo mi apprezza, questo è per loro: ci hanno sostenuto tutto l’anno, anche se in casa non abbiamo fatto i nostri risultati migliori e ora dobbiamo festeggiare questo risultato straordinario”.

Foto: Instagram De Roon