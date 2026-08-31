De Roon: “Gasperini mi ha cresciuto, è fantastico arrivare alla Roma. Il post contro il club? Superai il limite”

31/08/2026 | 12:23:03

Prime parole da calciatore della Roma per De Roon, intervenuto sul sito ufficiale giallorosso: “Sono super contento. È davvero fantastico fare un trasferimento come questo in un grande club. Ho visto il campo di allenamento ed è di altissima qualità. Non vedo l’ora di iniziare. Gasperini? Mi ha cresciuto. Ho giocato con lui per nove anni e abbiamo ottenuto ottimi risultati. Ho un rapporto molto speciale con lui. Ho sempre giocato e sono stato il suo capitano. Ha aiutato noi, e soprattutto me, ad arrivare a un livello elevato e lo ringrazierò sempre. Anche adesso, ci siamo parlati l’altro giorno. Mi ha dato questa opportunità di venire qui e lo ringrazio anche per questo. Ovviamente ringrazio anche il club: mi volevano e questo non è scontato. Sono davvero contento. Il post sulla Roma? Sono una persona che gioca sempre sui social media. In quell’occasione credo di aver esagerato un po’, ma c’è anche una spiegazione. Con due miei amici gestiamo i miei social media e, sembra una bugia, ma è stata l’unica volta in cui non hanno autorizzato uno dei miei post. Ho avuto molte interviste nel post partita, ma mi dispiace perché sono andato troppo oltre”.

foto x roma