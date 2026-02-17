De Roon: “Gara equilibrata, peccato per i gol presi. A Bergamo servirà qualcosa di più”

17/02/2026 | 23:28:24

De Roon ha parlato a Sky Sport dopo la sconfitta contro il Borussia Dortmund: “All’inizio abbiamo sofferto un po’ la loro velocità, poi è stata una gara equilibrata, peccato per quei due gol. Dobbiamo crederci e ci crediamo forte, gli ultimi 25 minuti del secondo tempo ci danno un po’ di fiducia, dobbiamo stare attenti perché negli spazi sono veramente forti, però crediamoci. Siamo entrati negli spogliatoi ci siamo guardati e ci siamo detti di crederci. Nel secondo tempo siamo stati bravi a non prendere il terzo gol. Oggi abbiamo giocato la Champions e non l’Europa League, il Dortmund è forte e ha qualità, ho sofferto la forza fisica di Nmecha ma possiamo misurarci con loro. Dobbiamo dare qualcosa di più a Bergamo”.

Foto: Instagram De Roon