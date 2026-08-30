De Roon: “Dovrei essere felice, ma è una giornata difficile. Gasperini mi ha voluto alla Roma”

30/08/2026 | 12:14:48

Marten De Roon, nuovo rinforzo a centrocampo della Roma, è stato intercettato da Rai Sport all’uscita da Zingonia, prima di viaggiare direzione capitale. Lascia l’Atalanta dopo 9 stagioni, la maggior parte delle quali vissute da capitano. Le sue parole: “Giornata triste. Non è stato facile per come sono andate le cose. Questo mese è stato difficile dopo il ritorno dal Mondiale. Ho sentito Gasperini: è stato tutto un po’ un blitz, lui mi voleva fortemente alla Roma. Per come era la situazione qua era la soluzione più giusta. Una situazione difficile perché discutere questo con la mia famiglia, la società pensando anche al legame con i tifosi e la città. Dovrei essere felice, ma è una giornata difficile”.

Foto: Instagram De Roon