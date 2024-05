De Roon: “Doveva essere la settimana più importante della mia carriera, ma è diventata l’incubo più grande”

“Non avrei mai pensato di scriverlo: non posso giocare la finale di Europa League. Quella che doveva essere la settimana più importante della mia carriera, è diventata l’incubo più grande”. Tutto la frustrazione di Marten de Roon, infortunatosi nella finale di Coppa Italia contro la Juventus e indisponibile per quella di Europa League contro il Bayer Leverkusen. Così, sui suoi profili Facebook e Instagram: “L’orgoglio che provo per la nostra squadra, la città di Bergamo e i tifosi dovrebbe avere la meglio su tristezza, frustrazione e rabbia. Ma comunque è molto difficile”.

Foto: Instagram De Roon