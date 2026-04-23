de Roon: “Dopo una buona prestazione come ieri, abbiamo l’obbligo di affrontare questo finale di stagione con la massima ambizione”

23/04/2026 | 22:10:19

Marten de Roon, centrocampista e capitano dell’Atalanta, ha usato i propri canali social per commentare il momento, il giorno dopo la mancata qualificazione alla finale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Fa male uscire così, ma abbiamo il dovere di voltare pagina. Dopo una buona prestazione come ieri, abbiamo l’obbligo di affrontare questo finale di stagione con la massima ambizione. Voglio ringraziare voi tifosi, meritavate un esito diverso. Non ci dimenticheremo della vostra spinta domenica allo stadio, quella di ieri al nostro arrivo e durante tutta la partita”.

Foto: sito Atalanta