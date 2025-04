De Roon: “Continuiamo a fare cose straordinarie. Dobbiamo chiudere il discorso Champions”

Marten De Roon, centrocampista dell’Atalanta, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro il Milan.

Queste le sue parole: “Ogni tanto sembra che l’Atalanta debba giocare per scudetto e Champions, stiamo facendo cose straordinarie nel nostro ciclo. Abbiamo giocatori come Ederson con una mentalità incredibile, è un piacere giocarci insieme. Dobbiamo chiudere al più presto il discorso per la Champions”.