De Roon: “Ci siamo aperti troppo, dovevamo attendere e ripartire in contropiede. Ma meglio provare”

10/03/2026 | 23:11:51

De Roon ha parlato a Sky dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco: “Abbiamo un pubblico molto speciale, ci hanno visto in grande difficoltà contro una squadra fortissima e dal primo minuto ci hanno supportato. Un pubblico che ho conosciuto 10 anni fa e questo affetto dà tanto a noi. Non si spiega, loro troppo forti. Difficile trovare le parole. Posso dire che non abbiamo mollato fino alla fine. Ci siamo aperti troppo, in mezzo abbiamo provato a pressare e invece devi abbassarti e sperare in contropiede. Abbiamo provato, in casa devi provare. Meglio perdere così ogni tanto, abbiamo provato e abbiamo perso”.

Foto: Instagram De Roon