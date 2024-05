De Roon: “Ci meritiamo la coppa. Darò il massimo supporto ai miei compagni”

Marten De Roon ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Bayer Leverkusen.

Queste le sue parole: “Certo che ce la meritiamo, ovvio. Abbiamo fatto un bel percorso in tutte e tre le competizioni, abbiamo giocato ogni tre giorni da tre mesi a questa parte. Quando arrivi in finale l’hai sempre meritata, poi domani vedremo chi giocherà la miglior partita e meriterà di vincere domani”.

Come si fa a incidere da fuori? “Dico la verità, che la cosa più importante è il campo: i ragazzi devono entrarci e fare la differenza lì. L’unica cosa che posso fare è dire qualcosa ai compagni, lo faccio anche quando gioco: domani si devono godere la partita, ma lo devono fare mettendo intensità, giocando al massimo, rialzandosi dopo gli errori. Quando vedo qualcuno in difficoltà magari dico una parola in più, però alla fine conta il campo”.

De Roon allenatore in futuro, ci pensa? “Non ho voluto ancora pensarci troppo, al momento sono giocatore e ho ancora tanto da dare. Certo, ogni tanto pensi cosa fare dopo la carriera e mi interessa, sto leggendo già qualche libro. Però per il momento ho il pensiero a giocare e a cosa fare in campo”.

Foto: Instagram De Roon