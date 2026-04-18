De Roon: “Carnesecchi non deve chiederci scusa, è la nostra forza. Lazio? La pressione sarà su entrambe”

18/04/2026 | 23:07:25

De Roon ha parlato a Sky dopo la partita pareggiata con la Roma: “Credo che abbiamo fatto una buona partita, il primo tempo è mancato un po’ di qualità in transizione, ma credo che abbiamo avuto tante occasioni, ci è mancato l’ultimo passaggio, il secondo tempo è stato molto equilibrato. Però ci sentiamo bene, credo che sia stata una partita di grande intensità, se mettiamo questo in campo con un po’ più di qualità, soprattutto nel palleggio, possiamo fare una grande partita anche mercoledì. Carnesecchi non si deve scusare, è stato la nostra forza, il punto di forza quest’anno, è stato il migliore in assoluto. È neanche un grande, un po’ di sfortuna lì, così non se la deve prendere solo su se stesso, perché Marco è stato protagonista tutto quest’anno. E poi per il resto dobbiamo credere fino all’ultimo. Sarà difficile, con la Juventus domani si possono allontanare, però ci dobbiamo credere fino all’ultima partita. Sicuramente forse in questo momento è più breve arrivare all’Europa League, perché recuperare i punti in campionato in questo momento è difficile, come dicevo prima, quindi la pressione sta su entrambi. Sicuramente loro sono un po’ più dietro di noi in campionato, però sarà una bella partita, sicuramente stimolante, non vediamo l’ora di giocarla”.

Foto: Instagram De Roon