De Roon carica l’Olanda: “Il nostro obiettivo deve essere vincere il Mondiale”

Durante l’intervista concessa a la gazzetta.it, Marten de Roon, centrocampista dell’Olanda e dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a gazzetta.it dopo aver giocato la sua prima da titolare al Mondiale nella vittoria per 2-0 contro il Qatar: “Finalmente, sono contento perché sto bene. Se è cambiato qualcosa con me in campo nell’Olanda? Credo che giochiamo ancora più controllati. Lasciamo meno spazi all’avversario. Io penso che posso sempre aggiungere qualcosa alla squadra. Quella con la Costa Rica forse è stata meno importante delle altre partite, ma siamo soddisfatti per il risultato, era la cosa fondamentale per arrivare di sicuro primi nel girone“. E sulla vittoria del Mondiale: “Deve essere il nostro obiettivo, per forza. Sono completamente d’accordo con lui. L’ottavo di finale non difficile? Bugie, al Mondiale sono tutte sfide difficilissime. Gli Stati Uniti poi sono cresciuti tantissimo tatticamente. E corrono come matti. Detto questo, siamo tutti convinti di poter arrivare in fondo. Devi esserlo per riuscirci davvero”.

Foto: Instagram de Roon